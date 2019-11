Helen Mirren não está a namorar com Keanu Reeves, mas gostou da atenção.

Esta semana, Keanu Reeves passou pela passadeira vermelha da gala LACMA Art + Film de mãos dadas com a artista Alexandra Grant, causando sensação nas redes sociais com a possibilidade de se tratar da primeira namorada oficial em mais de 20 anos do ator, conhecido por resguardar ao máximo a sua vida privada.

Mas nas redes sociais também houve quem tivesse confundido Alexander Grant, com 46 anos e o cabelo natural prateado, com Helen Mirren.

A confusão que também se tornou viral e a própria atriz britânica também ficou contente.

"Vi isso. Para mim foi muito lisonjeador porque ela é obviamente adorável", revelou à Entertainment Weekly na passadeira vermelha da antestreia do seu novo filme "A Mentira Perfeita".

Helen Mirren, com 74 anos e casada com o realizador Taylor Hackford há 22, já se cruzou com o ator e não regateou eleogios.

"Conheço muito bem o Keanu. Ele fez um filme com o meu marido e é simplesmente a pessoa mais amável e adorável", contou, referindo-se ao filme "O Advogado do Diabo", de 1997.

"Portanto, ela é uma rapariga com sorte e tenho a ceretza que ele também é um rapaz com sorte", concluiu.