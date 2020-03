Em abril de 2019 chegava aos cinemas uma nova versão de "Hellboy" baseada nas novelas gráficas de Mike Mignola, realizada por Neil Marshall e com David Harbour como o novo super-herói nascido nas profundezas do inferno e Milla Jovovich a interpretar a feiticeira Nimue.

As críticas foram más e com menos de 45 milhões de dólares de receitas a nível mundial, foi um fracasso de bilheteira. Sem surpresa, desapareceram os planos para a sequela.

As receitas ficaram até abaixo dos dois filmes do realizador Guillermo del Toro com Ron Perlman, de 2004 e 2008, que apesar de terem corrido melhor no mercado de vídeo do que nas bilheteiras, não satisfizeram o estúdio, que abandonou os planos para um terceiro filme com a dupla e recomeçou do zero.

Em comentários subsequentes sobre a desilusão, o popular ator da série "Stranger Things" reconheceu que o seu filme tinha problemas, mas também não teve uma oportunidade justa por causa das comparações com as outras versões.