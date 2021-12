"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" estreou nos cinemas há uma semana e os fãs já o conseguiram colocar no Top 10 dos filmes com mais pontuação no IMDb.

No ranking alinhado pelos votos dos utilizadores registados que faz as vezes dos melhores filmes de sempre no popular site de cinema, o mais recente capítulo da saga está em 9.º lugar, com uma média ponderada de 8,8 em 10.

Entre os mais de 234 mil votos registados, 58,1% dão a cotação máxima, enquanto 20.3% escolheram os 9 pontos.

Antes da nova entrada, o filme mais recente no Top era outra adaptação do género dos super-heróis, "O Cavaleiro das Trevas", de 2008, que está em quarto lugar, enquanto o mais popular do Universo Cinematográfico Marvel era "Vingadores: Guerra do Infinito", em 64º lugar, com a cotação de 8,4.

"Sem Volta a Casa" empurrou "O Bom, O Mau e o Vilão" (1966) para o décimo lugar e desalojou do Top "O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel" (2001).

O ranking do IMDB é liderado há vários anos por "Os Condenados de Shawshank" (1994), seguido por "O Padrinho" (1972) e "O Padrinho: Parte II" (1974).

Além de "O Cavaleiro das Trevas", estão à frente de "Sem Volta para Casa" os filmes "Doze Homens em Fúria" (1957), "A Lista de Schindler" (1993), "O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei" (2003) e "Pulp Fiction" (1994).