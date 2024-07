A saga épica de Kevin Costner volta a dar sinais de vida com o anúncio esta quarta-feira da antestreia mundial de "Horizon: Uma Saga Americana – Capítulo 2" no Festival de Veneza.

A sessão fora de competição na 81.ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo será a 7 de setembro e, numa situação sem precedentes, mais cedo no mesmo dia será exibido o "Capítulo 1", que teve antestreia mundial no rival Festival de Cannes em maio.

A saga realizada e protagonizada por Kevin Costner cruza as histórias de colonos e colonizados, de brancos e indígenas, num Oeste violento e dramático, nas grandes migrações durante a Guerra Civil americana (1861-1865).

Recorde-se que o fracasso de bilheteira do primeiro filme nos cinemas, com pouco mais de 33 milhões de dólares em todo o mundo desde 28 de junho, levou ao cancelamento da estreia da sequela a 16 de agosto.

A justificação dos estúdios envolvidos era que isso permitiria "dar ao público uma maior oportunidade de descobrir a primeira parcela de 'Horizon'" com o seu lançamento nos formatos digitais. Ainda não existe uma nova data para o grande ecrã.

Existem rumores do interesse da Netflix em ficar com a saga: o plano é para fazer quatro filmes e já foram rodados alguns dias do terceiro, com a previsão de retomar em agosto.

No comunicado oficial, Costner salienta que “o meu sonho foi sempre apresentar 'Horizon: Uma Saga Americana – Capítulo 2' no Festival de Cinema de Veneza”.

O vencedor dos Óscares com "Danças com Lobos" acrescenta que "o facto de agora terem decidido exibir o 'Capítulo' Um no início do dia e depois a estreia mundial do 'Capítulo Dois' naquela noite mostra não só a sua crença na forma como os dois filmes funcionam juntos, mas o seu apoio à visão de um realizador. [...] É com gratidão e entusiasmo que regresso ao Festival de Cinema de Veneza. Viva o cinema e aqueles que estão dispostos a defendê-los”.

Referindo o "grande prazer e honra" por receber os dois filmes, Alberto Barbera, diretor artístico do festival, destacou que "esta recente adição à programação do Festival de Cinema de Veneza presta uma homenagem sincera e respeitosa ao projeto visionário de um grande ator e realizador, que investiu na reconstrução épica dos anos cruciais da fundação do país, mergulhando para lá do mito em busca de uma autenticidade capaz de resgatar uma parte da história na sua realidade complexa e contraditória”.

O orçamento da saga será superior a 100 milhões de dólares, um valor descrito pelos analistas como bastante alto quando o público-alvo é mais velho. Além disso, o primeiro filme terá sido prejudicado por ter três horas e as reações dos críticos e do público serem mornas.

Costner revelou publicamente que gastou 38 milhões do seu próprio dinheiro, incluindo hipotecar a sua mansão do sul da Califórnia.

Sabe-se que parte do orçamento foi amortizado pela venda do filme no mercado internacional, mas falta incluir o marketing, que também 'sai do bolso' de realizador e ator, já que a Warner Bros. apenas assegura a distribuição na América do Norte.