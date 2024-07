"Horizon: Uma Saga Americana – Capítulo 2" já não vai estrear nos cinemas portugueses a 23 de agosto.

Esta é a consequência de decisão original tomada nos EUA, onde a estreia estava prevista para 16 de agosto.

A justificação dos estúdios envolvidos é que isto permitirá "dar ao público uma maior oportunidade de descobrir a primeira parcela de 'Horizon' nas próximas semanas, incluindo em PVOD [Premium video-on-demand] e [na plataforma] MAX".

Não foi anunciada uma nova data e a imprensa especializada norte-americana diz que não há atualmente planos de lançar a sequela diretamente em streaming.

A decisão é indissociável do fracasso de bilheteira do "Capítulo 1" nos cinemas, onde arrecadou pouco mais de 25 milhões de dólares em todo o mundo desde 28 de junho, levando a que o lançamento digital na América do Norte seja já a 16 de julho.

A saga realizada e protagonizada por Kevin Costner cruza as histórias de colonos e colonizados, de brancos e indígenas, num Oeste violento e dramático, nas grandes migrações durante a Guerra Civil americana (1861-1865).

O plano é para fazer quatro filmes e já foram rodados alguns dias do terceiro, com a previsão de retomar em agosto.

O orçamento da saga será superior a 100 milhões de dólares, um valor bastante alto quando o público-alvo é mais velho. Além disso, o primeiro filme tem sido prejudicado por ter três horas e as reações dos críticos e do público serem mornas.

Costner revelou publicamente que gastou 38 milhões do seu próprio dinheiro, incluindo hipotecar a sua mansão do sul da Califórnia.

Sabe-se que parte do orçamento foi amortizado pela venda do filme no mercado internacional, mas falta incluir o marketing, que também 'sai do bolso' de realizador e ator, já que a Warner Bros. apenas assegura a distribuição na América do Norte.