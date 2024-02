Das grandes paisagens às personagens, tudo é assumidamente tradicional nas imagens do trailer de "Horizon: An American Saga" ("Horizonte: uma saga americana", em tradução literal).

Divulgado na segunda-feira, este é o regresso de Kevin Costner aos grandes épicos e westerns no cinema, o género que se destaca na sua carreira e que tem entre os seus melhores momentos "Silverado" (1985), o vencedor de sete Óscares "Danças com Lobos" (1990), "Wyatt Earp" (1994), "Open Range - A Céu Aberto" (2003) e a série "Yellowstone".

TRAILER ORIGINAL.

Primeiro filme atrás e à frente das câmaras desde "Open Range", "Horizon" é um projeto de paixão com mais de 30 anos onde também é coargumentista, produtor e financiador.

A proposta ambiciona prolongar-se por quatro filmes, com os dois primeiros rodados e a estrear nos cinemas na América do Norte este ano: o "Capítulo Um" a 28 de junho e o "Capítulo Dois" a 16 de agosto.

As produções estão compradas para Portugal, mas ainda não entraram na agenda de estreias.

A história épica atravessará 15 anos da expansão e colonização do Oeste americano, antes e depois da Guerra Civil de 1861-1865.

“'Horizon: An American Saga' explora a atração do Velho Oeste e como ele foi conquistado – e perdido – através do sangue, suor e lágrimas de muitos. Abrangendo os quatro anos da Guerra Civil, de 1861 a 1865, a ambiciosa aventura cinematográfica de Costner levará o público numa viagem emocional por um país em guerra consigo mesmo, vivida através do olhar de famílias, amigos e inimigos, todos a tentar descobrir o que realmente significa ser os Estados 'Unidos' da América", destaca a sinopse oficial.

Com Hayes, o filho de 15 anos, a fazer a estrea no cinema como uma versão mais jovem da sua personagem, no vasto elenco destacam-se ainda Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tatanka Means, Owen Crow Shoe, Ella Hunt, Jamie Campbell Bower, Michael Anganaro, Angus Macfadyen, Tom Everett e Giovanni Ribisi.