Os produtores do 'western' de baixo orçamento “Rust” foram penalizados com a multa máxima pelas falhas de segurança na gestão das armas no set de filmagens em que o ator Alec Baldwin feriu fatalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, informaram as autoridades esta quarta-feira.

O Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho do Novo México, estado do sul dos EUA onde decorria a rodagem do filme, decidiu aplicar uma multa de 136.793 dólares, a maior possível de acordo com as leis locais [pouco mais de 126 mil euros].

As autoridades concluíram que os produtores da longa-metragem “sabiam que as medidas de segurança com armas de fogo não estavam a ser respeitadas”. Portanto, emitiram uma advertência grave e a referida multa.

“A indústria do cinema tem protocolos claros a nível nacional para garantir a segurança com o uso de armas”, justificou o departamento, mas “quando essas práticas não foram seguidas, houve a perda evitável de uma vida”.

“A Rust Movie Productions, LLC não seguiu esses protocolos nem tomou medidas para proteger os seus trabalhadores”, acrescenta o texto, que cita que as queixas da equipa sobre ocasiões anteriores de problemas com armas foram ignoradas.

“Rust” era protagonizado por Alec Baldwin, de 64 anos, que também era um dos produtores do filme.

Em outubro de 2021, enquanto ensaiava uma cena dentro de uma igreja no rancho Bonanza Creek, um set famoso do Novo México, o ator praticava o ângulo para apontar o revólver quando acabou por ferir Hutchins no abdómen.

A diretora de fotografia de 42 anos foi levada de helicóptero para um hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Uma investigação criminal, sem relação com a que terminou com a aplicação da multa, procura esclarecer o ocorrido e definir responsabilidades.

A família de Hutchins, que era casada e tinha um filho, processou Baldwin e outros produtores por danos "substanciais" devido à morte.

Por sua vez, Hannah Gutierrez-Reed, que era responsável pelas armas de fogo no set de “Rust”, apresentou uma ação contra o fornecedor de munições, acusando-o de utilizar balas reais dentro de cartuchos falsos.

A arma que matou Hutchins foi entregue a Baldwin por um assistente de realização, que afirmou que se tratava de uma “arma fria”, o que no jargão cinematográfico significa que a arma está descarregada ou sem balas reais.

Nem Baldwin nem outros produtores responderam às tentativas de contacto feitas pela France-Presse.