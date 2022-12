O lançamento do primeiro trailer do muito aguardado quinto "Indiana Jones" deixou os fãs em polvorosa.

As primeiras imagens de "Indiana Jones and the Dial of Destiny" ["Indiana Jones e o Chamado do Destino", o título no Brasil, mas ainda não confirmado em Portugal) foram analisadas até à exaustão à procura de pistas sobre a história e principalmente sobre o destino do mais famoso arqueólogo da história do cinema, confirmado que será interpretado pela última vez por Harrison Ford.

TRAILER LEGENDADO.



As redes sociais estão cheias de teorias e a mais controversa junto dos fãs ou mesmo "incendiária", é que a entrada de Phoebe Waller-Bridge como Helena, a afilhada de Indy nos anos 1960, serviria para Ford lhe passar o icónico chapéu e chicote na hora da despedida antes de morrer ou ser "apagado" da existência através de uma viagem no tempo.

Os boatos chegam ao ponto de avançar que "Indiana Jones and the Dial of Destiny" terminaria com cenas dos quatro filmes anteriores, com Helena integrada neles para completar essas aventuras do arqueólogo.

O impacto da teoria foi tão grande que mereceu um desmentido do próprio realizador também nas redes sociais.

"Uma vez mais. Ninguém vai 'assumir' ou substituir Indy ou colocar o seu chapéu, nem ele está a ser 'apagado' por alguma invenção – nem nunca foi, em alguma versão ou argumento – mas os 'trolls' vão 'trollar' – é assim eles conseguem os seus cliques", escreveu James Mangold ("Walk the Line", "Logan", "Le Mans '66: O Duelo"), que sucede a Steven Spielberg na realização.

E acrescentou: "E por favor, não me cansem ao dizer que, uma vez por outra, um 'troll' está ‘certo’.” Até um esquilo cego encontra uma noz de vez em quando. Tudo o que alguém precisa fazer é olhar para as fotos do set e entrevistas [na revista Empire] e conseguir informações suficientes para fazer suposições delirantes sobre o enredo do filme. A diferença entre os 'trolls' parvalhões e todos os outros é que eles estão a tentar lucrar com os vossos sentimentos sobre os outros filmes e guerras de políticas culturais. Eles estão a avançar com palpites controversos como provenientes de ‘fontes’ para aumentar os cliques. Não liguem".

O quinto "Indiana Jones" é provavelmente o filme mais aguardado para os cinemas em 2023: anunciado oficialmente pela primeira vez em 2016 e sucessivamente adiado, chegará aos cinemas a 30 de junho de 2023, duas semanas antes de Ford festejar 81 anos.

Embora os detalhes continuem a não ser formalmente divulgados pelo estúdio, sabe-se que a história tem um prólogo em 1944 (com Harrison Ford rejuvenescido graças à tecnologia) antes de avançar para 1969, com a corrida espacial em pano de fundo, quando Indiana Jones começa a ficar desconfiado ao descobrir que o governo dos EUA, no seu desespero para derrotar a União Soviética na competição para chegar à Lua, recrutou os seus inimigos da Segunda Guerra Mundial: os nazis.

Mads Mikkelsen é Voller, que pertence à NASA e é um ex-nazi que quer tornar o mundo um lugar melhor... de acordo com as suas convicções.

No elenco estão ainda Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies (o Sallah do primeiro e terceiro filmes).