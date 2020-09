Havia uma menina que queria reduzir as maminhas. A sua mãe, por sua vez, fazia-lhe jeito outro "lifting" à cara. O namorado da primeira apoia tudo o que elas decidirem. E lá vão a uma clínica de cirurgia estética no leste europeu. Ou, como se chama na terra do cinema de terror, um restaurante para zombies.

Realizada por Lars Damoiseaux, "Yummy" é uma comédia gore belga, uma orgia de sangue e violência, para fazer pensar bem antes de pedir carne mal passada da próxima vez. É exibida hoje, 3 de setembro, às 21h45, no Cinema São Jorge.