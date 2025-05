Romain é um jovem adulto que vai buscar ao amigo do costume algo novo para experimentar. Num regresso a casa tingido de cocaína e qualquer coisa mais, a música aos berros e o sentimento eufórico é interrompido quando alguém que não deveria estar na estrada entra no carro. O que se segue é uma descida ao, digamos, apocalipse zombie num filme que emprega um plano único com mão segura e destemida. MadS tem um sentido estético assombroso que se harmoniza com a tensão exímia que constrói. Faz sentido que a última noite seja a mais louca.

Realizado por David Moreau, "MadS" será apresentado na quarta-feira, 7 de maio, às 21h30, na Culturgest (Auditório Emílio Rui Vilar), no âmbito da secção Boca do Inferno. Repete no dia 9 às 23h59 no Cinema Ideal.

Sítio oficial.