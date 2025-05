Kiyoshi Kurosawa revisita e refaz o seu "Serpenth Path" original de 1998, agora numa cooperação com a Cinefrance Studios.

Feito com mão segura e clínica — Alfred Hitchcock aprovaria —, há algo denso, tematicamente falando, e bruto neste filme que nos pergunta se a vingança tem realmente um fim. Unidos pela necessidade de retribuição, um homem a quem a mataram a filha e uma mulher repleta de mistérios vão em busca dos responsáveis. E será que alguma vez pararão?

"Serpent’s Path"será apresentado nosábado, 10 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge, no âmbito da secção Boca do Inferno.

