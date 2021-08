Uma cidade é um conceito complexo. Este documentário debruça-se sobre a figura de Nuno Portas, um dos grandes urbanistas portugueses, que acreditava que um projeto de arquitectura não terminava na soleira da porta.

O projecto foi desenvolvido no âmbito do projeto de pós-doutoramento do arquiteto e urbanista brasileiro Humberto Kzure-Cerquera, a que se juntou a realizadora portuguesa Teresa Prata.

Segundo os realizadores, "dada a importância dos contributos de Nuno Portas para pensar e desenhar a cidade contemporânea em uma dimensão sociocultural, o filme “A Cidade de Portas” foi realizado com o propósito de documentar e tornar público, para gerações futuras, o olhar cosmopolita deste arquiteto e urbanista português, cujas reflexões e obras realizadas permitem que se faça uma análise profunda sobre o espaço urbano na esfera global".

"A Cidade de Portas" é exibido hoje, 22 de agosto, às 21:45, no Cinema São Jorge.

Site oficial IndieLisboa.