Um dos nomes centrais do Cinema Novo português, com filmes incontornáveis como "Verdes Anos" ou "Mudar de Vida", Paulo Rocha é agora o alvo de um documentário que propõe uma exploração do processo criativo do cineasta e os seus filmes, através das suas personagens, dos artistas com quem trabalhou e de outros testemunhos da sua arte.

O realizador é Samuel Barbosa, que foi assistente de Paulo Rocha desde 2001, e chegou a falar com o próprio biografado sobre este projecto, que mudaria inevitavelmente de rumo quando ele faleceu em 2012.

Os atores Luís Miguel Cintra e Isabel Ruth e a escritora Regina Guimarães são alguns dos nomes que deixaram aqui o seu testemunho, num trabalho que marca a estreia de Samuel Barbosa na realização.

"A Távola de Rocha" é exibido este sábado, 28 de agosto, às 19h00, no Cinemateca Portuguesa, e repete a 30 de agosto às 21:30, no mesmo local.

