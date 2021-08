Com 60 anos, Issa é um rabugento, mas secretamente encantador, pescador solitário. Está apaixonado por Sihma, uma mulher que trabalha no mercado, mas não tem coragem de lho dizer. Até ao dia em que descobre uma estátua fálica do deus Apolo e a sua vida muda.

"Gaza Mon Amour" é a segunda longa-metragem dos irmãos Tarzan e Arab Nasser, que une comédia absurda, realismo mágico e o espírito do neo-realismo italiano numa receita única. O filme é coproduzido pela portuguesa Ukbar Filmes e foi rodado parcialmente no Algarve, onde foram recriados os portos de Gaza, tendo o trabalho nacional passado ainda pelo trabalho de som, caracterização e mistura.

O filme teve estreia no último Festival de Cinema de Veneza, passou de seguida pelo Festival de Toronto e foi o representante da Palestina na corrida ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

"Gaza Mon Amour" é exibido esta segunda, 30de agosto, às 21h45, na Culturgest.

Site oficial IndieLisboa.