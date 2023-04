Anton Corbijn, conhecido, entre outros trabalhos, pelo filme "Control", sobre o cantor Ian Curtis dos Joy Division, estreia-se no documentário com um mergulho no trabalho do estúdio de design Hipgnosis — composto pelos geniais Storm Thorgerson e Aubrey “Po” Powell —, responsável pelas icónicas capas de álbuns (frutos de grandes produções, sem olhar a custos) das bandas preferidas de toda a gente nos anos 1970, como Pink Floyd, Led Zeppelin, Peter Gabriel, entre muitos outros.

"Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis)" explora, de uma forma muito perspicaz e bem disposta, um importante capítulo da história da música. Uma viagem à produção criativa da dupla Storm Thorgerson e Aubrey Powell que fundou o inovador estúdio de design, Hipgnosis, sediado em Londres, e responsável por algumas das mais icónicas capas de discos que conhecemos, de bandas como Pink Floyd até Led Zeppelin, passando por T. Rex, Def Leppard, 10cc, Electric Light Orchestra ou Paul McCartney & Wings.

Um documentário que nos dá a conhecer aliciantes histórias por detrás de capas que são resultado de uma imensa liberdade criativa e irreverência. O porquê da fotografia de uma vaca na capa de "Atom Heart Mother", dos Pink Floyd, ou a extravagante viagem ao Havai para a conceção da capa "Look Year?", dos 10cc, são apenas dois exemplos neste entusiasmaste, divertido e cativante documentário, que é também uma carta de amor que celebra a música, a arte e artistas. (IndieLisboa)

"Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis)" será apresentado na 20.ª edição do IndieLisboa, sexta-feira, 28 de abril, às 21h30, no Cinema São Jorge: Repete a 5 de maio, às 23h00, no Cinema Ideal.

Sítio oficial.