Libuše Jarcovjáková, já apelidada de “Nan Goldin da Checoslováquia”, encontra-se num ambiente sufocante depois da Primavera de Praga de 1968. Há poucos locais onde se pode expressar livremente ou explorar a sua sexualidade.

A câmara como companheira constante — e a origem do material do filme, composto pelas suas inúmeras fotografias e excertos dos seus diários — captura a ida dela para Berlim Ocidental, escapar para Tóquio, e o regresso à Europa.

Com a presença dos realizadores Kamal Aljafari e Klara Tasovska, "I’m Not Everything I Want to Be" é o filme de abertura da 21.ª edição do IndieLisboa, quinta-feira, 23 de maio, às 19h00, no Cinema São Jorge. Repete a 26 de maio, às 19h00, no Cinema Fernando Lopes.

