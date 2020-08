Dezassete filmes da mais recente produção cinematográfica nacional, dos quais seis ainda em fase de finalização, vão ser apresentados na próxima semana a cerca de uma centena de programadores e diretores de festivais internacionais, à margem do IndieLisboa.

Será mais uma edição da iniciativa "Lisbon Screenings", organizada em paralelo ao IndieLisboa e coordenada pela agência de Portugal Film, que acontecerá durante três dias, a partir de segunda-feira, apenas 'online', por causa da covid-19.

Este ano, e comparando com 2019, o programa triplicou o número de participações de programadores e diretores de festivais, o que significa um interesse crescente de responsáveis estrangeiros no cinema português, em particular nos mercados asiáticos, disse à agência Lusa Ana Isabel Strindberg, da Portugal Film.