Embora tenha por base memórias da infância do pai do realizador, “o filme não tem uma data muito definida, e tem uma série de elementos de uma espécie de imaginário pré-25 de Abril [de 1974] e também alguns elementos de hoje em dia”.

Tal como no filme anterior, “Onde o Verão Vai (Episódios da Juventude)”, realizado no final do curso da Escola Superior de Teatro e Cinema e que teve estreia mundial em 2018, no festival de cinema de Berlim, David Pinheiro Vicente não quis “definir bem no espaço e no tempo” a narrativa de “O Cordeiro de Deus”.

“Não quisemos assumir só ser de época, mas ter muitos desses elementos. É uma espécie de época ou país inventado, feita de todas essas minhas quer memórias quer histórias, vou misturando ambas e aparecem todos esses elementos”, disse.

Ao ver “O Cordeiro de Deus”, David Pinheiro Vicente sente que o filme “consegue mostrar um bocadinho que as pessoas não são movidas por um ímpeto moral ou pela sua dignidade ou porque têm um objetivo muito grande, como a noção de herói faz crer”.

“Acho que somos sempre movidos por desejos, perigos, pequenas traições, toda uma espécie de teia que vai acontecendo e que nos vai movendo, que nos vai movendo no dia-a-dia e nas pequenas coisas. Tudo o que se passa é isso, não são propriamente objetivos definidos, não há propriamente heróis, são pessoas que vão fazendo os seus dias e eu tento mostrar um pouco isso que está por trás”, referiu.

“O Cordeiro de Deus” é a segunda curta-metragem de David Pinheiro Vicente e a primeira que realiza fora do contexto escolar, o que fez com que se deparasse com o “contexto real” do trabalho de um realizador.

“Na escola temos os mesmos problemas criativos, mas não temos os mesmos problemas técnicos, parte de pré-produção e de pós-produção, de arranjar dinheiro e termos nós que lidar com esse tipo de dificuldade reais. E, por isso, claro que foi uma experiência muito impactante, porque houve esse embate com a realidade, mas também é só a partir daí que conseguimos começar a entender como é que funciona o mundo real”, partilhou.

Em relação à parte criativa, “todos os desafios de escrita e realização foram praticamente iguais”. “Apercebi-me que a escola criava uma ótima formação para quem quer ser realizador, porque dava essa liberdade”, considerou.

Já tudo o resto, “perceber como é que se arranja dinheiro, a espera que isso leva – no caso de ‘O Cordeiro de Deus’ foi bem sucedida, mas muitas vezes não é -, foi muito diferente, e também durante a rodagem estar a entender o custo real das coisas”.

Com a primeira ‘curta’ David Pinheiro Vicente chegou ao Festival de Cinema de Berlim e com a segunda ao de Cannes. “O Cordeiro de Deus” foi selecionado para a competição de curtas-metragens do festival francês, que não se realizou este ano devido à pandemia da covid-19.

A notícia da seleção do filme para Cannes teve para o realizador português um sentimento “agridoce”.

“Recebi a notícia de que o filme estava no festival durante a quarentena, mesmo no período mais difícil da pandemia, e não celebrei. Obviamente que estamos todos contentes, porque, ainda por cima, apesar de não haver festival, vai haver um evento em novembro [no qual será anunciada a Palma de Ouro de melhor curta-metragem] e o filme passará mesmo numa sala de cinema em Cannes”, partilhou.

Depois de Cannes e do IndieLisboa, onde o filme será exibido nos dias 28 de agosto e 03 de setembro, no Cinema São Jorge, “o percurso do filme está mais ou menos em aberto”.

“Eu tento concentrar-me no lado melhor, seja de que forma, o filme foi visto, o facto de ter ido para Cannes não só é um grande reconhecimento, mas faz com que mais pessoas o vejam, seja em que contexto depois ele passar”, disse.

Quanto ao futuro, David Pinheiro Vicente quer “continuar a fazer curtas, até porque é um desafio e um ótimo treino para quem quer fazer um filme maior”.

Para já, está a concluir a tese de mestrado em Filosofia/Estética, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e “a escrever coisas, sempre a pensar no próximo projeto”.

A 17.ª edição do IndieLisboa, que deveria ter acontecido entre abril e maio, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19, decorre de 25 de agosto a 05 de setembro.