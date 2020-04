Filmes de Bruno Dumont, do coletivo The Living and the Dead Ensemble e da dupla luso-suíça Maya Kosa e Sérgio da Costa integram a 17.ª edição do festival IndieLisboa, que decorrerá entre agosto e setembro, foi hoje anunciado (30).

No dia em que o festival de cinema IndieLisboa devia começar, a direção revelou hoje parte da programação, nomeadamente a competição internacional e a secção Silvestre, que só acontecerá no final do verão, por causa da pandemia da covid-19.

A competição internacional contará com 12 longas-metragens e 31 curtas, com a direção do IndieLisboa a destacar “a forte presença africana” nesta edição, nomeadamente pela seleção dos filmes “Nafi’s father”, do senegalês Mamadou Dia, e “This Is My Desire”, dos nigerianos Arie Esiri e Chuko Esiri.