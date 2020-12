"Pas de Quoi", "Dance Is My Gun" e "Canning Town" são os filmes distinguidos com os principais prémios da 12.ª edição do InShadow – Lisbon ScreenDance Festival, uma iniciativa da Voarte.

De acordo com o palmarés anunciado na quarta-feira (16) pela organização, "Pas de Quoi", de Paulo Monteiro, recebeu o Prémio do Público - Melhor Filme, "Dance Is My Gun", de Marco Bollinger, o de Melhor Documentário, e "Canning Town", de Will Dickie e Fabiola Santana, o prémio de Melhor Filme do Júri Oficial assim como o de Melhor Filme Internacional.

"Festejamos o vídeo-dança, o documentário e animação, com a entrega de prémios da 12ª Edição do Festival InShadow, num formato digital mas em tom de festa", escreve a Voarte.

"Raw", de Hares Pascoal, recebeu o prémio de Melhor Filme Português, e "Cold", de João Afonso Vaz, o de Melhor Realizador Português, enquanto "Divided We Scroll", de Klaas Diersmann, teve o prémio de Melhor Realizador Internacional.

A Melhor Coreografia foi para "Silent Fragments", de Andrea Hackl, a Melhor Interpretação a Solo, para "Come Rain or Shine", de Justyne Li, e a Melhor Interpretação Coletiva para "Navigation", de Marlene Millar.

O prémio de Melhor Filme de Animação foi para "Hug Soon Comes", de Paulo Accioly, e o filme português "Annex", de Yana Suslovets, recebeu uma menção honrosa.