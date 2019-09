M. Night Shyamalan está de regresso à melhor forma e prepara dois novos filmes para as salas de cinema.

Após os sucessos de "O Sexto Sentido" (1999), "O Protegido" (2000), "Sinais" (2002) e "A Vila" (2004), o realizador só conheceu fracassos sucessivos de bilheteira e artísticos com "A Senhora da Água" (2006), "O Acontecimento" (2008), "O Último Airbender" (2010) e "Depois da Terra" (2013).

Batendo no fundo, reergueu a carreira com "A Visita" (2015), "Fragmentado" (2017) e "Glass" (2019), que financiou de forma independente, com um orçamento conjunto de 35 milhões de dólares, e conseguiram 625 milhões de receitas a nível mundial.

"Glass": Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, Bruce Willis e James McAvoy com Shyamalan

Após este trio de sucesso, o realizador anunciou esta segunda-feira dois novos "thrillers" da sua autoria e já têm datas de estreia: 26 de fevereiro de 2021 e 17 de fevereiro de 2023.

Com distribuição garantida nas salas de cinema pela Universal, estes projetos também serão financiados pelo próprio Shyamalan que, habituado ao secretismo, não revelou títulos, histórias ou sequer atores.