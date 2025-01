M. Night Shyamalan prepara um novo filme após ter lançado uma "Armadilha" a Josh Hartnett no verão do ano passado.

Segundo a imprensa norte-americana, Jake Gyllenhaal será o protagonista do próximo projeto original do cineasta.

Como é habitual no mestre do suspense, não foram reveladas informações sobre o enredo, um título ou data de estreia, mas já existe uma primeira surpresa: trata-se da primeira vez que o realizador de filmes como "O Sexto Sentido" (1999), "O Protegido" (2000) ou "Sinais" (2002) está a colaborar oficialmente com alguém no desenvolvimento da ideia da história.

E não é uma pessoa qualquer: trata-se do aclamado escritor Nicholas Sparks, o autor de 'best sellers' que já chegaram ao cinema como "As Palavras Que Nunca Te Direi" (1999), "Um Amor Para Recordar" (2002), "O Diário da Nossa Paixão" (2004) "O Sorriso das Estrelas" (2008), "Um Homem Com Sorte" (2012) e "Dei-te o Melhor de Mim" (2014).

Fontes que conhecem o projeto dizem que Shyamalan e Sparks estão a escrever de forma independente respetivamente um argumento e um romance, baseados no mesmo conceito e conjunto de personagens da história de amor original, mas adaptados aos seus respetivos meios.

A produtora independente do realizador já está em negociações com o estúdio com quem tem um acordo, a Warner Bros., para um lançamento nos cinemas.