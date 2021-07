Jada Pinkett Smith revelou que a pior situação profissional que enfrentou por causa da dependência de drogas foi quando estava a fazer a comédia "O Professor Chanfrado", onde contracenou com Eddie Murphy.

A atriz e esposa de Will Smith partilhou com a sua mãe Adrienne Banfield-Norris e a filha Willow Smith recordou o episódio que, nas suas palavras, "me abriu os olhos", em mais um episódio do seu programa "Red Table Talk", onde se fala com sinceridade sobre todos os assuntos.

"Tive um incidente em 'O Professor Chanfrado'. Desmaiei. Fui trabalhar drogada e tinha consumido ecstasy em mau estado. E desmaiei e disse a toda a gente que devia ter sido algum medicamento fora de prazo num frasco de vitaminas", revelou.

Jada Pinkett Smith acrescentou que foi a última vez que deixou o consumo de drogas interferir com a sua vida profissional: "Recompus-me e fui trabalhar naquele filme. Foi a última vez."

A atriz viria a encontrar estabilidade pessoal e profissional, com a conquista do papel de Niobe na saga "Matrix" a ser um dos seus melhores momentos, mas noutro momento do programa, falou-se ainda da mudança para a Califórnia para iniciar a carreira e o consumo de "cocktails" de substâncias como "ecstasy, álcool e marijuana".

Jada Pinkett Smith também aconselhou a filha a estar atenta e ouvir os conselhos dos que lhe são próximos após esta lhe dizer que ainda tenciona consumir marijuana.

"Não pensem que as pessoas não me tentaram avisar. Não pensem isso quando eu estava a vomitar por toda a casa da Debbie Allen", recordou, referindo-se à atriz da série "Fama" que a dirigiu em muitos episódios da série "A Different World" no início da década de 1990.

A atriz concluiu a conversa entre as três no programa com a constatação de que, apesar das advertências de Debbie Allen, só começou a sua recuperação depois de "de bater no fundo".