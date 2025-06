Uma antiga designer gráfica de Sean “Diddy” Combs testemunhou na quarta-feira que o rapper a deixou pendurada numa varanda do 17.º andar enquanto gritava profanidades, deixando-a traumatizada e com terrores noturnos.

Bryana “Bana” Bongolan, de 33 anos, amiga da antiga namorada de Combs, Cassie, cantora de R&B cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, disse aos jurados que Combs a levantou por cima do corrimão durante 10-15 segundos antes de a puxar para trás e a atirar para a mobília do pátio.

“Estava com medo de cair”, disse Bongolan aos jurados no julgamento federal de tráfico sexual do magnata do hip-hop em Manhattan.

Disse que o ataque de setembro de 2016, no apartamento de Cassie em Los Angeles, lhe provocou uma nódoa negra na perna e dores nas costas e no pescoço.

“Tenho pesadelos e muita paranoia e costumava gritar muito durante o sono, mas isso dissipou-se um pouco”, disse Bongolan, diretora criativa e de marketing da sua própria agência de arte.

Segundo ela, a paranoia inclui abrir portas com cuidado e espreitar para dentro dos quartos antes de entrar. O seu último pesadelo foi há apenas alguns dias, disse ela.

Os advogados de Combs afirmaram que Bongolan era uma grande consumidora de drogas e sugeriram que ela poderia estar drogada durante o alegado ataque, o que ela nega.

A antiga designer tem uma ação judicial pendente contra Combs.

Bongolan depôs durante a quarta semana de testemunhos no julgamento de Combs, e foi um prelúdio para a próxima grande testemunha de acusação: uma mulher que usa o pseudónimo “Jane”, que alega ter sido abusada por Combs e obrigada a participar em maratonas sexuais “anormais” alimentadas por drogas. Espera-se que ela deponha na quinta-feira.

A antiga designer é uma das várias testemunhas que acusam Combs de violência para com elas e testemunhou que também o viu a abusar de Cassie.

Cassie testemunhou, ao longo de quatro dias, que Combs lhe batia e a sujeitava a centenas de cenas de violência. Outras testemunhas descreveram ter visto abusos semelhantes.

Antes de Bongolan, o perito em vídeo forense Frank Piazza testemunhou sobre as imagens de segurança de Combs a bater em Cassie num corredor de um hotel de Los Angeles em março de 2016. Os jurados viram as imagens mais de uma dúzia de vezes. Piazza também analisou 10 vídeos sexualmente explícitos do dispositivo de Cassie. Estes não foram mostrados.

Combs, de 55 anos, declarou-se inocente das acusações de gerir o seu império empresarial como uma empresa de extorsão, alegadamente utilizando empregados para permitir e ocultar o abuso sexual e físico de mulheres ao longo de duas décadas. Se for condenado, poderá apanhar uma pena de 15 anos a perpétua.

Bongolan, uma de pelo menos três testemunhas a quem foi concedida imunidade, reconheceu que ela e Cassie tinham “um grave problema de droga”.

A testemunha disse que, por vezes, colocavam cocaína na marijuana - um “Coco Puff” - e que vendia droga a Cassie semanalmente.

Bongolan, que fez trabalhos de design para as empresas de Combs, disse que ele lhe deu drogas três ou quatro vezes, incluindo ecstasy e cocaína, e que uma vez consumiu ketamina com Cassie e Combs durante oito horas durante uma festa de Ano Novo em Miami em 2017.

Também testemunhou que Combs a ameaçou numa sessão fotográfica: “Eu sou o diabo e posso matar-te”.

Bongolan disse que a agressão na varanda aconteceu depois de ele ter aparecido no apartamento de Cassie sem avisar numa manhã cedo, batendo com raiva na porta. Bongolan, que estava a dormir no sofá com a ex-namorada por perto, escondeu a ex na casa de banho e foi para a varanda “para agir casualmente” e procurar marijuana. Quando acendeu ou estava prestes a acender o charro, Combs agarrou-a.

A designer disse que Cassie, que estava a dormir no quarto, saiu e perguntou a Combs: “Acabaste de a pendurar na varanda?” informado de que a ex-namorada de Bongolan também estava no apartamento, Combs saiu rapidamente, disse Bongolan.

Cassie contou o episódio no seu testemunho no mês passado, dizendo aos jurados: “Vi-o trazê-la de volta para o parapeito da varanda e depois atirá-la para a mobília do pátio.”