Jamie Foxx continua hospitalizado nos EUA após uma "complicação médica" não especificada, mas a sua família informou que está a recuperar.

O ator, comediante e cantor vencedor do Grammy, ganhou um Óscar pela sua atuação em "Ray", o 'biopic' de 20024 sobre Ray Charles, com 55 anos, está em observação num centro médico no estado da Geórgia, onde trabalhava na rodagem de um novo filme da Netflix.

"Queríamos partilhar que o meu pai, Jamie Foxx, sofreu ontem uma complicação médica", escreveu a sua filha Corinne Foxx no Instagram na quarta-feira.

"Por sorte, graças à ação rápida e aos cuidados tomados, ele está a recuperar", acrescentou.

O portal de notícias TMZ disse que a situação de Foxx chegou a ser "suficientemente grave" para a família se deslocou à cidade de Atlanta para estar com ele, mas que o ator já está em condições de comunicar, de acordo com uma fonte anónima citada.

Por entre rumores sobre qual foi a complicação" de saúde, o TMZ avança esta sexta-feira que os médicos ainda não têm a certeza sobre o que a provocou e vão fazer testes nos próximos dias. Não se sabe quando o ator terá alta e nem se está a pensar quando é que poderá voltar a trabalhar à frente das câmaras.

A emergência médica não ocorreu no 'set' de "Back in Action", uma produção da Netflix protagonizada por Foxx e por Cameron Diaz, disse a CNN.

Ao TMZ, várias fontes disseram que Fox ainda tem oito dias de rodagem por fazer e que era para ter trabalhado na terça-feira, mas teve a "complicação médica" antes de chegar ao ´set'.

Entretanto, "fontes da produção" deram ao TMZ outra versão: a rodagem vai terminar na próxima semana, mas não explicaram como isso podia acontecer se o ator ainda tem os oito dias de trabalho por fazer.

Segundo a revista People, a rodagem foi cancelada na quarta-feira e retomada no dia a seguir, com a produção a recorrer a um 'stand-in' [o substituto do ator usado para a realização de testes].

Os representantes do ator ainda não responderam ao pedido da France-Presse para reagir ou deram mais informações.