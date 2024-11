Esta quinta-feira, a Netflix divulgou o trailer de "De Volta à Ação", que junta Cameron Diaz e Jamie Foxx e é incontornavelmente um dos seus grandes lançamentos de filmes para 2025.

"Anos após se terem despedido da sua vida como espiões da CIA para formarem uma família, Emily e Matt são arrastados para o mundo da espionagem quando são desmascarados", resume a plataforma.

Com estreia marcada no serviço para 17 de janeiro, este é o terceiro filme a juntar a dupla, após "Um Domingo Qualquer", de 1999, e a nova versão do musical "Annie", de 2014, que foi o último filme que Diaz fez antes de se "reformar".

Além desse regresso, a comédia de ação tornou-se involuntariamente mais mediática em abril de 2023, quando Foxx sofreu uma 'complicação médica' fora da rodagem que o deixou hospitalizado durante várias semanas e a precisar de fazer fisioterapia: ainda com oito dias de trabalho, a produção foi concluída recorrendo a um duplo e alterando cenas.

Realizado por Seth Gordon (“Chefes Intragáveis”, "Marés Vivas"), destacam-se ainda no elenco a presenças de Kyle Chandler, Glenn Close e Andrew Scott.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.