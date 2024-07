Jamie Foxx deu alguns detalhes mais concretos sobre a "complicação médica" que o deixou hospitalizado durante várias semanas e a precisar de fazer fisioterapia.

O ator vencedor de um Óscar continua a não dizer concretamente o que aconteceu, mas disse a um grupo de pessoas em Phoenix, no estado do Arizona, que tudo começou com uma 'forte dor de cabeça' em abril de 2023.

Após contar que pediu a um amigo um [analgésico] Advil, Foxx estalou os dedos e acrescenta: “Estive inconsciente durante 20 dias. Não me lembro de nada. Então, disseram-me - estou em Atlanta [na altura] - que a minha irmã e a minha filha levaram-me ao primeiro médico... Deram-me uma injeção de cortisona.”

Os médicos acabaram opor dizer que “algo está a acontecer lá em cima”, apontando para a sua cabeça, mas acrescentou: “Não o vou dizer perante as câmaras”.

Foi numa publicação de 12 de abril de 2023 nas redes sociais que Corinne Foxx explicou que o seu pai sofrera "uma complicação médica", mas, "devido à ação rápida e ao bom atendimento, já estava a recuperar".

A emergência médica não ocorreu no 'set' de "Back in Action", o filme de ação da Netflix onde Foxx ainda tinha oito dias de trabalho pela frente: a rodagem foi concluída na semana a seguir sem o ator.

A 3 de maio, o próprio ator deixou a mensagem "Agradeço todo o amor. A sentir-me abençoado" nas redes sociais, acompanhado dos símbolos de mãos em oração, um coração e o emoji da raposa ["foxx"].

Sem nunca divulgar o que aconteceu Foxx regressou às redes sociais no verão passado para dizer aos seus fãs que “passei por algo que pensei que nunca, jamais passaria”.

E acrescentava: “Sei que muitas pessoas estavam à espera ou a querer saber novidades, mas para ser honesto com vocês, simplesmente não queria que me vissem assim. Quero que me vejam a rir, a divertir-me, a festejar, a contar uma piada, a fazer um filme, um programa de TV. Não queria que me vissem com tubos a sair de mim e a tentar perceber se eu conseguiria sobreviver".

Em dezembro, apareceu de surpresa na cerimónia dos Critics Choice Association‘s Celebration of Cinema & Television Honoring Black, Latino & AAPI Achievements (Celebração do cinema e televisão em homenagem das conquistas dos negros, latinos e asiáticos da Associação Critics Choice, em tradução literal), a primeira presença em público.

Ainda sem falar em concreto sobre a natureza da "complicação médica" durante os 12 minutos de um discurso emocional perante uma audiência atónica, admitiu que não conseguia sequer andar há seis meses e esteve às portas da morte. O também humorista sugeriu ainda ter planos para fazer revelações "à minha maneira" em alguma espécie de programa especial de comédia.