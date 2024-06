Jennifer Lawrence tem um novo projeto, que gerou uma intensa competição entre os velhos e novos estúdios de Hollywood, avançou o Deadline.

No fim, foi a Apple TV+ a grande vencedora para ficar com "The Wives" ["As Esposas", em tradução livre].

Além de ser a protagonista, a vencedora de um Óscar também será uma das produtoras. Envolvida está a A24, o estúdio de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Temopo" e um dos mais prestigiados atualmente em Hollywood.

Os detalhes sobre a história ficam no segredo dos deus, mas a descrição é de 'um filme de mistério e crime' inspirado por "The Real Housewives", uma obsessão reconhecida publicamente por Lawrence: a saga de reality shows acompanha as histórias de várias mulheres de classe alta e tem várias versões em diferentes zonas geográficas dos EUA e também a nível internacional.

"The Wives" é o primeiro projeto anunciado com o envolvimento de Lawrence desde a estreia no ano passado da comédia "Tudo na Boa!".