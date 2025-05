Continua cheia de revelações uma entrevista recente de Sean Penn no 'podcast' de Louis Theroux.

Após declarar que Tom Cruise é "provavelmente o melhor duplo do cinema", o vencedor de dois Óscares também acha que Hollywood já não consegue criar estrelas de cinema.

E acrescentou que "provavelmente a última estrela de cinema" é Jennifer Lawrence, refrindo-se à atriz revelada por "Despojos de Inverno" (2010) antes de ver a popularidade disparar com "The Hunger Games" (2012) e logo a seguir ganhar o Óscar com "Guia Para Um Final Feliz" (2012).

O tema surgiu quando entrevistador e convidado debatiam o atual estado de Hollywood.

"Quem é que considero um colega ao meu nível? Ando a ver atuações de alguns atores jovens que me fazem sentir que devia desistir e tornar-me contabilista, de tão bons que são", disse Penn.

Avançado para atores específicos que se tornaram estrelas, Louis Theroux sugeriu Timothée Chalamet, que se tornou conhecido com "Chama-Me Pelo Teu Nome" (2017) antes de se popularizar ainda mais com a saga "Dune" e "Wonka".

"Ainda não vi esse filme", foi a resposta de Penn, referindo-se à recente interpretação de Bob Dylan em "A Complete Unknown" que foi nomeada para os Óscares.

E acrescentou: "Na verdade, ainda não vi os filmes dele".

Admitindo viver num "certo nível de reclusão", Penn não deixou dúvidas que faz parte dos que acham que já não existem estrelas de cinemas e que o fenómeno passou mais para o mundo da televisão (ainda que também não tenha visto a série "A Guerra dos Tronos").

Leonardo DiCaprio, elogiou, foi alguém que se tornou uma estrela lucrativa "antes de pararem" em Hollywood de criar estrelas que consigam levar pessoas às salas só pelo seu nome.

"Acho que a fábrica de estrelas de cinema acabou na época da Jennifer Lawrence ou algo do género. Ela é, provavelmente, última estrela de cinema", resumiu.