A recente antestreia mundial de "Ousadas e Golpistas" no festival de cinema de Toronto teve um impacto tão grande que já se falam que Jennifer Lopez pode entrar na corrida aos Óscares como atriz secundária.

Apesar dos muitos elogios que recebeu por "Romance Perigoso" (1998), ao lado de George Clooney, associar as estatuetas à atriz é algo que a própria não sabe o que é desde "Selena", um "biopic" sobre a cantora Selena Quintanilla... de 1997.

Inspirado por um artigo viral da New York Magazine, o filme de que tanto se fala conta a história de um grupo de strippers que criam uma estratégia, aparentemente imparável, para extorquir dinheiro dos corretores de Wall Street.

Realizado por Lorene Scafaria ("Até Que o Fim do Mundo nos Separe"), Lopez contracena com Constance Wu ("Asiáticos Doidos e Ricos", "Fresh Off the Boat") e Keke Palmer ("Scream Queens", "Star").