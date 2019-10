O documentário do ‘rapper’ norte-americano Kanye West, “Jesus is King”, que acompanha a edição do álbum homónimo, vai ser exibido em Portugal em três salas de cinema, entre esta quinta-feira e domingo.

“Em estreia mundial hoje, 25 de outubro, o documentário de Kanye West – ‘Jesus is King’ – é exibido em exclusivo nos Cinemas NOS IMAX – Colombo [em Lisboa], CascaiShopping [em Cascais] e MarShopping [em Matosinhos] – de 25 a 27 de outubro”, de acordo com a exibidora NOS num comunicado hoje divulgado.

O filme terá uma sessão única por dia. Quinta e no sábado às 21:00 e no domingo às 16:00.

“Jesus is King”, realizado por Nick Knight, retrata o “Sunday Service”, culto a que o ‘rapper’ tem presidido, que decorreu no verão deste ano na Roden Crater, uma instalação de James Turrell situada no deserto do Arizona.

Entretanto, Kanye West anunciou a edição de um outro álbum, “Jesus is Born”, previsto para o Natal.