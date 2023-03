"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h45, na sexta-feira às 19h00, no sábado às 16h00 e no domingo às 12h15.

No quarto episódio da segunda temporada do "Popcorner", conversamos com Francisco Martins, duplo português (Stunt Driver) que participa em "John Wick: Capítulo 4". No cinema, além de destacarmos a estreia do novo filme de Chad Stahelski com Keanu Reeves, falamos ainda de "Call Jane – Tu não estás Só", de Phyllis Nagy.

Nas séries, conversamos sobre a segunda temporada de "Cidade Invisível", da Netflix​, e sobre a estreia de "Swarm", de Donald Glover (Amazon Prime Video).

Esta semana, convidamos ainda o crítico de cinema Rui Pedro Tendinha para a rubrica "Diz-me o que andas a ver".