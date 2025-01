"Dune - Duna: Parte Dois" recebeu cinco nomeações para os Óscares na quinta-feira, mas apesar de estar na corrida para Melhor Filme, Denis Villeneuve foi ignorado na categoria dos realizadores.

A omissão para Melhor Montagem também tem sido notada e quem não se conforma é Josh Brolin, que foi Gurney Halleck na saga no planeta Arrakis.

Em novembro do ano passado, o ator disse à revista Variety que abandonava a representação se o trabalho do realizador canadiano fosse ignorado pela segunda vez: Melhor Realização não foi uma das dez nomeações recebidas pela "Parte Um", de 2021, que ganhou seis estatuetas.

A reação de Josh Brolin às nomeações foi partilhada nas 'stories' do Instagram: “Só quero dar os parabéns pela nomeação para Melhor Filme do 'Dune', ao Greig Fraser pela Fotografia, pelos Melhores Efeitos Visuais, ao Patrice [Vermett] pela Direção Artística e o Som. Pelos vistos, vou desistir de ser ator porque o Denis Villeneuve não foi nomeado. É assim que isto funciona. Para mim, não faz sentido. Está tudo bem. [Editor] Joe Walker e Denis, vocês merecem. É um filme incrível. Foi ainda melhor que o primeiro. As pessoas que receberam prémios certamente que os merecem. Feliz por fazer parte dele. Parabéns a todos.”

A situação de Denis Villeneuve está a ser comparada a Peter Jackson, mas existe uma diferença: o realizador da Nova Zelândia foi nomeado por "A Irmandade do Anel" (2001), o primeiro filme da trilogia "O Senhor dos Anéis" e a seguir esquecido em "As Duas Torres" (2002), antes de ser amplamente recompensado no ano a seguir com o último filme, "O Regresso do Rei" (2003), que ganhou 11 Óscares.