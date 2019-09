Após o verdadeiro papa, Francisco, ficar preso num elevador no domingo, numa cena digna de filme, dois pontífices da ficção dominaram o Festival de Veneza graças ao realizador italiano Paolo Sorrentino e à série "The New Pope".

Muito elogiados pelos críticos presentes no Lido, os episódios da série, continuação de "The Young Pope", criada há três anos por Sorrentino para a TV, serão exibidos no início do próximo ano pela HBO e Sky.

A produção tem todos os elementos que marcam a carreira do realizador de "A Grande Beleza", vencedor do Óscar de Filme em Língua Estrangeira em 2014.

"Na primeira temporada, queríamos mostrar o Vaticano de dentro, sem contactos com o mundo. Nesta, as relações com o exterior", resumiu Sorrentino.