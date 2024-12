Anunciado como um 'filme Max Original', o mais recente trabalho de Clint Eastwood já tem data de estreia em Portugal.

Sem ter passado pelos cinemas, a Max confirmou oficialmente a chegada de "Juror #2" a 20 de dezembro.

"'Juror #2' segue Justin Kemp (Nicholas Hoult), um homem de família que, enquanto atua como jurado num julgamento de homicídio de alto nível, acaba por debater-se com um sério dilema moral… um que ele poderia usar para influenciar o veredicto do júri e potencialmente condenar – ou libertar – o assassino acusado.", resume o serviço.

No elenco surgem ainda nomes como a nomeada para os Óscares Toni Collette e o vencedor J.K. Simmons, além de Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb e Kiefer Sutherland, juntamente com Amy Aquino e Adrienne C. Moore.

No que foi descrito como um gesto de gratidão para com Eastwood e que permitiria que "Juror #2" concorresse à temporada de prémios, o estúdio Warner Bros. fez uma estreia limitada em cerca de 35 cinemas nos EUA e Canadá no fim de semana de 1 a 3 de novembro, e mais seis países considerados mercados fortes de Eastwood, o que não incluiu Portugal. a.

Dirigido por Eastwood aos 94 anos, o filme recebeu críticas muito positivas, o que levou alguns analistas a prever que o estúdio Warner Bros. lhe daria um lançamento maior nos cinemas, o que não aconteceu.

Nicholas Hoult e Clint Eastwood na rodagem de 'Juror #2" créditos: Claire Folger, Warner

Com um orçamento de menos de 35 milhões, uma grande estreia nos cinemas a América do Norte implicaria investir dezenas de milhões de dólares em marketing, com retorno improvável: segundo a revista The Hollywood Reporter, o estúdio tomou a decisão estratégica e financeira de que o filme seria essencialmente destinado à sua plataforma de streaming Max depois olhar para o que está a acontecer no mercado dos filmes dramáticos originais destinados a um público mais adulto e à temporada de prémios.

A realidade é que existe demasiada concorrência e os espectadores mais velhos não se deslocam com frequência ao cinema, tendo-se habituado a ver filmes mais adultos rapidamente em casa após a estreia no grande ecrã por causa da redução dos prazos de lançamento e o crescimento do streaming provocado pela pandemia: em muitos casos, podem ser alugados ou comprados em menos de 30 dias.

Com "Conclave" a ser uma notável exceção, entre os recentes falhanços de bilheteira estão títulos como "Megalopolis", de Francis Ford Coppola, "SNL", de Jason Reitman, "The Apprentice" e "Aqui", onde Robert Zemeckis voltou a trabalhar com Tom Hanks e Robin Wright, trinta anos depois de "Forrest Gump", que só conseguiu 4,8 milhões na América do Norte no mesmo fim de semana de "Juror #2".

VEJA O TRAILER ORIGINAL.