Está já em produção em Londres o terceiro filme com Kenneth Branagh como realizador e à frente das câmaras no papel de Hercule Poirot, avançou a publicação Deadline Hollywood.

Após "Crime no Expresso do Oriente" (2017) e "Morte no Nilo" (2022), que adaptavam respetivamente os livros policiais publicados em 1934 e 1937, o ator, realizador e argumentista avança para uma das obras tardias de Agatha Christie sobre o famoso detetive belga: "Hallowe'en Party" ("Poirot e o encontro juvenil" em Portugal), lançado em 1969.

No livro, Poirot já está reformado, mas no filme o seu exílio voluntário é em Veneza, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde decide relutantemente aceitar o convite para uma festa de Halloween num decadente "palazzo" na cidade mais glamorosa do mundo, com um dos convidados a acabar por ser assassinado.

Tal como nos filmes anteriores, Kenneth Branagh juntou um novo elenco de estrelas em que se destacam Jamie Dornan e Jude Hill, que entraram no seu recente "Belfast" (2021), que lhe valeu o Óscar de Melhor Argumento Original na última cerimónia.

Além da lendária Michelle Yeoh e da comediante Tina Fey, estão ainda na lista de potenciais suspeitos Kelly Reilly ("A Residência Espanhola", "Yellowstone"), Riccardo Scamarico (" O Meu Irmão é Filho Único", " Silvio e os Outros"), Camille Cottin ("Killing Eve"), Kyle Allen ("West Side Story"), Ali Khan ("Red Rose") e Emma Laird ("Mayor of Kingstown").

"Este é um desenvolvimento fantástico da personagem de Hercule Poirot, assim como da saga Agatha Christie. Baseado num conto complexo e pouco conhecido de mistério ambientado no Halloween numa cidade pictoricamente arrebatadora, é uma oportunidade incrível para nós, como cineastas, e estamos a aproveitar a oportunidade de apresentar algo verdadeiramente arrepiante ao nosso público fiel", destacou Branagh no comunicado oficial.

Não são conhecidas datas, mas pelos prazos da produção é de esperar que o filme seja lançado nos cinemas ainda em 2023.