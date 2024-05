A SkyShowtime divulgou o trailer oficial da terceira temporada de "Mayor of Kingstown".

Protagonizada porJeremy Renner, a estreia está rodeada de uma expectativa para lá das intrigas em Kingstown: a série marca o regresso ao ativo do ator nomeado para os Óscares após a longa recuperação do acidente com um limpa-neve que o deixou em perigo de vida e com várias fraturas no primeiro dia de 2023.

Seguindo de perto os EUA, a aclamada série cocriada por Taylor Sheridan (saga "Yellowstone") regressa à plataforma a 6 de junho, com os dez episódios lançamos ao rimo de um por semana.

"Na terceira temporada, uma série de explosões abala Kingstown e os seus cidadãos, à medida que uma nova face da máfia russa se instala na cidade e uma guerra contra a droga se desenrola dentro e fora dos muros da prisão. A pressão para acabar com a guerra recai sobre Mike McLusky (Renner), mas tudo se complica quando um rosto familiar do seu passado na prisão ameaça comprometer as suas tentativas para manter a paz entre todas as fações", resume a SkyShowtime.

Além de Renner, o elenco junta nomes como Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley e Michael Beach.

A primeira e segunda temporadas de "Mayor of Kingstown" também estão disponíveis na SkyShowtime.

VEJA O TRAILER.