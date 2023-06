O filme “Légua”, de Filipa Reis e João Miller Guerra, vai chegar aos cinemas portugueses no dia 29 de junho, anunciou hoje a produtora Uma Pedra no Sapato.

Estreado na Quinzena dos Cineastas no Festival de Cannes deste ano, “Légua” é uma narrativa ficcional, que remete para um lugar e para uma circunstância de contornos verídicos.

A história de “Légua” acontece numa antiga casa senhorial, em que a única habitante é a governanta, Emília, determinada em manter tudo limpo e preparado para acolher os proprietários que nunca lá vão.

No trabalho doméstico, Emília conta com a ajuda de Ana, que acabará por se tornar na sua cuidadora informal, por causa de problemas de saúde, no casarão desocupado.

Na narrativa há ainda a filha adolescente de Ana, e o marido, que se vê obrigado a emigrar para França por falta de trabalho, mas o foco está centrado sobretudo naquelas duas mulheres.

O filme é protagonizado pela atriz Carla Maciel, que contracena com a atriz não profissional Fátima Soares. O elenco compõe-se ainda com Vitória Nogueira da Silva, Sara Machado, Paulo Calatré e Manuel Mozos, entre outros.

Em entrevista conjunta à agência Lusa, dias antes da estreia em Cannes, Filipa Reis e João Miller Guerra contaram que o ponto de partida para o filme foi uma vontade de passarem mais tempo numa casa de família do realizador, numa aldeia na região de Amarante.

A título pessoal, aconteceu-lhes ainda uma situação que inspirou a narrativa, a de uma mulher que tomava conta da casa de família, que adoeceu e passou a precisar de cuidados pessoais.

“É aí que começamos a descolar para a ficção, que começa a aparecer a ideia das três gerações de mulheres (mãe, filha, governanta) e que começa a haver uma investigação que depois faz o filme abrir para outros lados”, explicou Filipa Reis.

“Légua” é a segunda longa-metragem de ficção dos dois realizadores, que também são produtores, cinco anos depois da estreia com “Djon África” (2018), dois filmes aos quais se juntam, anteriormente, vários documentários.

O filme é uma produção de Uma Pedra no Sapato, de Filipa Reis, e contou com coprodução de Catarina Mourão (Portugal), Alexandre Gavras (França) e Jon Coplon (Itália).

“Légua” vai ter antestreia nacional a 27 de junho na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, com a presença dos realizadores.