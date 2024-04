A saga de paródias "Scary Movie - Um Susto de Filme" vai ter mais um capítulo.

A Paramount e a Miramax vão fazer juntar-se para uma nova abordagem e a expectativa é que as câmaras comecem a rodar no outono, revelou a Paramount na CinemaCon na quinta-feira, a reunião anual em que os estúdios de Hollywood apresentam os seus próximos títulos aos donos e administradores de salas de cinema de todo o mundo.

Neal H. Moritz, da saga "Velocidade Furiosa", produzirá o novo filme de comédia e terror.

Não se sabe se o sexto filme terá um elenco de atores completamente novo ou uma mistura com o grande legado anterior.

A Paramount não apresentou uma data de estreia, mas a previsão é para 2025.

Já existiam paródias como "O Aeroplano!" e "Aonde é que Pára a Polícia", mas há um antes e depois de "Scary Movie - Um Susto de Filme": o seu gigantesco sucesso em 2000 inspirou mais quatro filmes até 2013 e uma vaga de outras paródias, todas detestadas pelos críticos mas adoradas pelo público.

O primeiro de cinco filmes de paródia a vários géneros de cinema foi escrita pelos irmãos Marlon e Shawn Wayans, que também entravam no elenco ao lado de Buddy Johnson, Phil Beauman, Jason Friedberg, Anna Faris, Shannon Elizabeth e até Carmen Electra.

Paródia assumida aos filmes de terror que estavam novamente em força na época e a força segue principalmente "Gritos" e "Sei o Que Fizeste no Verão Passado", também se atirava a "Matrix", "American Pie" ou "O Sexto Sentido".

Tudo começava com o assassínio de uma bonita aluna do liceu depois do qual um grupo de adolescentes começa a suspeitar que existe um assassino entre eles. E a heroína e o seu grupo de amigos tem de se proteger do perigo e daquele jornalista melga que simplesmente não os deixa em paz!

Para choque de Hollywood, "Scary Movie" arrecadou 42,5 milhões de dólares no fim de semana de estreia, um valor que continua a ser invulgar quase 25 anos mais tarde, antes de chegar aos 278 milhões em todo o mundo, o equivalente a mais de 500 milhões em 2024.

Adormecida desde 2013, a saga vai ter muito material novo para parodiar, já que o cinema de terror continua a ser um dos poucos géneros confiáveis nas bilheteiras, com os títulos de estúdios como a Blumhouse a dominarem o mercado.

Também chega após "Gritos" regressar aos cinemas em 2022, dando nova vida a essa saga.