"Tróia" é um filme "estranho" na carreira de Brad Pitt: lançado em maio de 2004, quando já tinha 40 anos, colocava em grande destaque os atributos físicos, da musculatura aos abdominais e longos cabelos compridos.

Era como se o ator tivesse recuado dez anos, aos tempos de "Lendas de Paixão" ou "Entrevista com o Vampiro", e não tivesse entretanto feito filmes contra essa imagem como "Seven" ou "Clube de Combate".

Agora, Brad Pitt revelou que a desilusão com "Tróia" levou a uma mudança de paradigma na carreira.

Quando o jornalista David Marchese lhe fez a observação durante uma entrevista publicada na revista do Jornal The New York Times de que notou uma mudança real por volta de 2004, em que começou a trabalhar mais exclusivamente com realizadores de elevado calibre e, talvez por isso, o seu trabalho como ator tenha ganho uma nova profundidade, o ator não se podia ter mostrado mais de acordo.

"Fico contente que alguém tenha lido isso. A mudança foi mesmo com o 'Tróia'. Fiquei desiludido com isso", explicou.