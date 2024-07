Foi divulgado o primeiro trailer do filme sobre a Fórmula 1 com Brad Pitt como protagonista.

Recentemente intitulado "F1", o filme ainda está em rodagem mas já existem imagens fortes das corridas para colocar ao som de “We Will Rock You”, dos Queen, e anunciar o que está em jogo nesta história sobre um antigo piloto da Fórmula 1 que regressa à competição para servir de mentor a um jovem prodígio (Damson Idris) na fictícia equipa APXGP.

“A Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, a Aston e agora a McLaren são mais rápidas do que nós nas retas. Temos de aproveitar as curvas. Temos de constuir um carro para a luta", diz Sonny Haye, a personagem de Pitt.

A sua interlocutora, interpretada por Kerry Condon (nomeada para os Óscares por "Os Espíritos de Inisherin"), responde: "Como queres que o torne seguro?".

"Quem falou em segurança", é a resposta.

Ainda com o vencedor dos Óscares Javier Bardem e Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo, está é uma super produção da Apple TV+ destinada ao grande ecrã realizada por Joseph Kosinski, o mesmo de "Top Gun: Maverick". Deste filme também vem o lendário produtor Jerry Bruckheimer e envolvido na produção está até Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo na modalidade.

.

De facto, "F1" foi feito com a cooperação da Fórmula 1 e da sua comunidade, com a APXGP a ser a "11.ª equipa", juntando-se às outras e respetivos pilotos, a FIA, e promotores de carros: parte da rodagem decorreu durante os fins de semana do Grandes Prémios a sério ano ano passado, retomada já este verão.

A estreia nos cinemas, incluindo IMAX, está prevista para 25 de junho de 2025.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.