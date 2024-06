Uma super produção da Apple TV+ sobre a Fórmula 1 com Brad Pitt como protagonista viu confirmada a estreia no grande ecrã.

Ainda sem título, o filme será distribuído pela Warner Bros. a 27 de junho de 2025, num dos períodos mais lucrativos dos cinemas. Incluídas estão as salas IMAX.

Confirmando uma mudança estratégica revelada no ano passado, este será o sexto filme da Apple TV+ a ter direito a uma grande estreia tanto nos EUA como a nível internacional, depois de "Assassinos da Lua das Flores", "Napoleão", "Argylle" e os ainda inéditos "Leva-me para a Lua" (11 de julho em Portugal, com Scarlett Johansson e Channing Tatum) e "Lobos Solitários" (9 de setembro, com Pitt e George Clooney).

O que se sabe da história é o mínimo: Pitt é um antigo piloto regressa à Fórmula 1, com Damson Idris (da série "Snowfall" e do filme "Zona de Perigo") a interpretar o seu mais jovem companheiro de equipa fictícia Apex.

O vencedor do Óscar Javier Bardem, Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin"), Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo completam o elenco.

A super produção é realizada por Joseph Kosinski, o mesmo de "Top Gun: Maverick". O produtor em ambos é o mesmo: Jerry Bruckheimer, juntamente com Pitt e até Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo na modalidade.

Com um orçamento entre 130 e 140 milhões de dólares, o filme foi feito com a cooperação da Fórmula 1, com a rodagem a decorrer durante os fins de semana do Grandes Prémios a sério no verão de 2023.