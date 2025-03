A Disney revelou na sexta-feira o trailer de "Um Dia Ainda Mais Doido".

Como o título indica, esta é a sequela há muito pedida pelos fãs da comédia "Um Dia de Doidos", de 2003, voltando a juntar a agora vencedora do Óscar Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan distante dos dramas da sua vida pessoal que assombraram o talento prodigioso do início da carreira.

"Freaky Friday" no original, que também era uma nova versão do filme de 1976 com Jodie Foster que adaptava um livro de Mary Rodgers, apresentava Tess e Anna Coleman, mãe e filha, que não se davam bem até que, numa sexta-feira "de doidos", acontecia o mais improvável e trocavam de corpo.

Agora, a nova história que chegará aos cinemas portugueses a 7 de agosto apresenta uma “reviravolta multigeracional”, já que Anna agora também é mãe de uma adolescente e agora será necessário enfrentar os desafios da união das duas famílias.

"A história decorre vários anos após Tess (Curtis) e Anna (Lohan) terem passado por uma crise de identidade. Agora, Anna tem uma filha e uma futura enteada. À medida que enfrentam os inúmeros desafios que surgem com a fusão de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio pode, de facto, cair duas vezes no mesmo lugar", resume a apresentação oficial.

Incluindo atores que também regressam 22 anos depois, o elenco junta ainda Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer e Mark Harmon.

VEJA O TRAILER.