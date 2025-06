Foi revelado recentemente um novo trailer de "Um Dia Ainda Mais Doido".

Como indica o título, trata-se da sequela há muito desejada pelos fãs da comédia "Um Dia de Doidos", de 2003, voltando a juntar a agora vencedora do Óscar Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.

"Freaky Friday" no original, que também era uma nova versão do filme de 1976 com Jodie Foster que adaptava um livro de Mary Rodgers, apresentava Tess e Anna Coleman, mãe e filha, que não se davam bem até que, numa sexta-feira "de doidos", acontecia o mais improvável e trocavam de corpo.

Agora, a nova história que chegará aos cinemas portugueses a 7 de agosto apresenta uma “reviravolta multigeracional”, já que Anna agora também é mãe de uma adolescente e agora será necessário enfrentar os desafios da união das duas famílias.

"A história decorre vários anos após Tess (Curtis) e Anna (Lohan) terem passado por uma crise de identidade. Agora, Anna tem uma filha e uma futura enteada. À medida que enfrentam os inúmeros desafios que surgem com a fusão de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio pode, de facto, cair duas vezes no mesmo lugar", resume a apresentação oficial.

Incluindo outros atores que regressam de 2003, o elenco junta ainda Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer e Mark Harmon.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.