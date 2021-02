Lucas Hedges nunca viu qualquer filme com Michelle Pfeiffer, nem antes nem depois de terem trabalhado juntos recentemente na comédia "French Exit".

A confissão "embaraçosa" surgiu quando Jimmy Kimmel perguntou qual era o seu filme preferido na longa carreira da estimável atriz.

O apresentador admitiu que já sabia a resposta (é habitual nestes programas alguém da produção fazer uma "pré-entrevista" aos convidados), mas mesmo assim não queria acreditar.

"Nenhum deles? 'Brilhantina 2'? Nunca viste 'Batman Regressa'? 'Scarface'? Nenhum desses?", quis confirmar.

"Não, nunca. De facto, tenho consigo desviar-me para evitar isso [a pergunta] quando andamos a fazer promoção juntos", respondeu.

Só que o desconhecimento não se resume a Michelle Pfeiffer, como Kimmel estava prestes a descobrir.

Com 24 anos, Hedges é um dos nomes do futuro do cinema americano, já com um percurso bem interessante em papéis de jovens problemáticos ou com mais maturidade do que a sua idade: foi nomeado para os Óscares por "Manchetes by the Sea" (2016) e entrou em "Moonrise Kingdom" (2012), "O Teorema Zero" (2013), "Matem o Mensageiro" (2014), "Lady Bird" (2017) e "Let Them All Talk" (2020), além de ter sido o filho de Nicole Kidman em "Boy Erased - O Rapaz Que Sou" (2018), Frances McDormand em "Três Cartazes à Beira da Estrada" (2017) e Julia Roberts em "O Ben Está de Volta" (2018).

Após refletir algum tempo se conhecia algum filme com estas três atrizes, o ator disse que viu "Erin Brockovich" quando era miúdo (que valeu o Óscar a Julia Roberts em 2000).

VEJA A ENTREVISTA.