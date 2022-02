Após a estreia com "A Forma da Água" há quatro anos, o luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado pela segunda vez para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa com "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas”, também de Guillermo Del Toro.

O designer irá competir com “Cruella”, “Cyrano”, “Duna” e “West Side Story” com um impressionante trabalho que implicou criar 242 roupas diferentes para o elenco, incluindo Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e... a secretamente grávida Rooney Mara.

Numa entrevista na contagem decrescente para a entrega das estatuetas douradas a 27 de março, Luís Sequeira recordou como percebeu a condição da atriz durante uma série de provas.

"Com Rooney, a cada prova estava a alargar um bocadinho mais as suas roupas. E, portanto, disse para mim mesmo, 'Acho que ela está grávida", recordou ao The Wrap.

Dois dias depois, foi chamado pela atriz.

"Na minha experiência, quando se é chamado aos aposentos de um ator, fica-se a pensar 'O que é que fiz mal'. Mas entrei e ela disse, 'Tenho de lhe contar, por favor não diga a ninguém, mas estou grávida'. Ela até pediu desculpa por causa de como isso ia afetar as nossas provas. Claro que sou um cofre fechado com informação como essa. Mas foi bom saber", explicou.

Bradley Cooper com Rooney Mara em 'Nightmare Alley'

Entre o fim de fevereiro e início de março de 2020, Rooney Mara também deu a notícia ao produtor J. Miles Dale, que lhe deu os parabéns e começou a fazer contas de cabeça: a rodagem ia terminar em maio, pelo que não haveria problema. Duas semanas depois, tudo parou por causa da COVID-19.

Os dois elogiaram o profissionalismo da atriz, que retomou o trabalho em setembro, um mês após ter sido mãe, mais ou menos na mesma.

"Quando voltámos após o confinamento, Rooney fez um trabalho notável em retomar onde tínhamos parado", destacou Luís Sequeira.

O designer acrescentou ainda que não existiu qualquer drama com as roupas: "Tivemos outros atores que ganharam peso e os que perderam. É uma coisa bastante normal que acontece com todos os seres humanos. É só uma daquelas coisas que fazemos no departamento de guarda-roupa. Estamos lá para fazer tudo parecer perfeito", concluiu.