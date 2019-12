O "hacker" e salvador da Humanidade Neo contra o assassino implacável com código de honra John Wick, ambos com muito estilo: foi marcado um verdadeiro choque de titãs para maio de 2021 nos cinemas.

O estúdio Warner Bros confirmou que "Matrix 4" vai estrear a 21 de maio de 2021.

Esta era a data reservada para a versão em imagem real da banda desenhada japonesa futurista “Akira”, um projeto de Taika Waititi que vai continuar com estatuto indefinido em Hollywood.

Para os fãs do ator, a data não será nada menos do que épica: o regresso da saga "Matrix" pela primeira vez desde 2003 está agora exatamente no mesmo dia da estreia de "John Wick 4".

As duas sagas, que começaram respetivamente em 1999 e 2014, revitalizaram a carreira de Keanu Reeves após vários fracassos.

Agora, a não ser que chegue outra mensagem de texto para os telemóveis de um grupo especial de fãs da saga da personagem que já matou mais do que Jason e Michael Myers juntas, estão uma contra a outra.