Will Smith, Martin Lawrence e o estúdio Sony anunciaram oficialmente que vai avançar a sequela de "Bad Boys Para Sempre", que será o quarto filme da saga que começou em 1995.

Deitando para trás das costas o episódio da bofetada nos Óscares a Chris Rock e o fracasso na temporada de prémios do filme "Emancipação", Will Smith partilhou nas redes sociais o vídeo onde vai muito bem disposto de carro até à casa de Martin Lawrence. Quando se encontram à porta, os dois anunciam o quarto filme e ainda gozam que desperdiçaram o "Para Sempre" no título do terceiro e já não o podem usar.

Com argumento aprovado, o projeto está na fase inicial de pré-produção e voltará a ter como realizadores Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Sucedendo a Michael Bay, a dupla belga deu nova vida à saga com "Bad Boys Para Sempre", um dos últimos sucessos de bilheteira em 2020, antes da pandemia fechar os cinemas.

Os realizadores tornaram-se muito cobiçados em Hollywood e dirigiram posteriormente dois episódios da série "Ms. Marvel" e o filme "Rebel", mas o seu regresso a "Bad Boys" só possível por causa de uma inesperada abertura na agenda: deixou de ser necessário acabarem a pós-produção de "Batgirl", a produção para a HBO Max cancelada no início de agosto do ano passado.

Não existem datas para "Bad Boys 4", mas pelo cronograma, é provável que o regresso à ação dos detetives da polícia Mike Lowrey e Marcus Burnett seja um dos grandes eventos para os cinemas em 2024.