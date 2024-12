Os cinemas franceses respiram saúde e destacam-se como as bilheteiras mais saudáveis da Europa.

A frequência dos cinemas em França foi uma 'exceção global' em 2024: aumentou, contabilizando mais de 181 milhões de bilhetes vendidos, quase metade das quais foram para filmes franceses, anunciou esta terça-feira o Centro Nacional de Cinema (CNC) no seu relatório anual.

Três filmes franceses acumularam quase 25 milhões de bilhetes vendidos: “Un p'tit truc en plus”, do comediante Artus, inédito em Portugal (liderança, com 10,3 milhões), “O Conde de Monte Cristo”, de Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, que já pelas salas nacionais (segundo lugar, 9,1 milhões) e “Corações Partidos”, de Gilles Lellouche, com estreia portuguesa marcada para 13 de fevereiro (quinto lugar, 4,7 milhões).

“Tal valor não era alcançado desde 2011, ano de 'Amigos Improváveis' [de Olivier Nakache e Eric Toledano] e 'Nada a Declarar' [de Dany Boon”, nota o comunicado do CNC.

Além dos três filmes referidos, a quota de mercado dos filmes franceses ascendeu a um total de 44,4% em 2024.

Este é o "melhor nível" desde 2008, ano de "Bem-vindo ao Norte", de Danny Boon, e "Astérix nos Jogos Olímpicos", de Frédéric Forestier e Thomas Langmann (45,8%), empatado com 2014, o ano de "Que Mal Fizemos Todos a Deus?", de Philippe de Chauveron, com os seus 12 milhões de bilhetes.

A França é, portanto, uma “dupla exceção” global, saudou Olivier Henrard, presidente interino do CNC, à rádio France Inter.

Primeiro, é “o único país em que mais pessoas do que no ano passado empurraram a porta de um cinema”, cerca de mais um milhão, destacou.

Depois, esta audiência “é impulsionada pelo cinema nacional”, continuou, referindo-se aos 44,4% de quota de mercado dos filmes franceses.

“Além dos EUA (37,6%), nenhum país do mundo se aproxima deste valor”, sublinhou. “Entre os nossos grandes vizinhos europeus, navegamos entre 15 e 25%.”

Além dos três sucessos nacionais, todos os restantes filmes do Top 10 francês são americanos: os três animações “Divertida-Mente 2” (8,3 milhões de bilhetes), “Vaiana 2” (6,4 milhões) e “Gru - O Maldisposto 4" (4,3 milhões), bem como os filmes "Dune - Duna: Parte Dois" (4,1 milhões), "Deadpool & Wolverine" (3,7 milhões), “Gladiador II” (2,9 milhões) e “O Reino do Planeta dos Macaco” (2,5 milhões).

Sem dúvida que, no geral, as visitas aos cinemas na França permanecem “12,8% abaixo da média” antes da COVID-19.

“Mas nos últimos meses de 2024, quase voltámos aos números anteriores à pandemia”, observou Henrard, esperando que a tendência se confirme em 2025.