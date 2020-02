Margot Robbie vai ser a próxima parceira de Christian Bale no cinema.

Agora nos cinemas novamente como Harley Quinn em "Birds of Prey" e com uma segunda nomeação para os Óscares no currículo graças a "Bombshell", a atriz juntou-se ao próximo filme de David O. Russell, confirmou o Deadline Hollywood.

Será o primeiro filme do realizador desde "Joy", de 2015, e um reencontro com Christian Bale: os dois trabalharam juntos em "The Fighter - Último Round" (2010), com o qual Bale ganhou o Óscar de Melhor Ator Secundário, e em "Golpada Americana" (2013).

Escrito pelo realizador e mantido em secretismo, o projeto não tem título oficial ou qualquer informação sobre o tema, mas está a circular na indústria com a designação "Amsterdam".

O início da rodagem está previsto para o abril, o que significa que ainda poderá, dependendo da logística da produção, estar pronto a tempo da próxima temporada dos prémios.